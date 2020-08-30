Меня зовут Юлия, живу в Беларуси (Гродно). Я жена, мама, жизнерадостныйтворческий человек. Люблю фотографировать, болтать, готовить, быть туристом. Люблю смотреть фильмы и делиться впечатлениями о них. Все фотографии в дневнике мои и обычно я вставляю в них свой значок. Поиски этого значка одно из развлечений в длинных речах. Мой дневник без тематики, просто житейские мысли, впечатления, картинки. Я обожаю придумывать слова, растягивать гласные, редко пишу о слишком личном, а, если и пишу, то под замок, не интересуюсь политикой, периодически дописываю факты обо мне и заветные мечты. Вот так я выгляжу последние 20 лет, правда последние годы это стало тяжеловато, толстею!
Если я записала Вас в друзья, то ваш блог мне искренне интересен. Это же означает, что я не всегда отвечаю взаимной дружбой.
Если хотите рассказать о себе или просто так, то я буду рада увидеть это в комментариях. Комментарии скрыты, так что ни в чем себе не отказывайте!
Недавно мы с малявками пошли в город, а именно в парк Жилибера, на последние желтые листочки полюбоваться. День был будний и холодный, поэтому прохожих в центре почти не было. Предлагаю прогуляться со мной. Раньше мы с вами гуляли в Новом парке, а сейчас пришло время для старого :))). Только мы…
Чем заняться осенью? Надо успеть нагуляться, пока погода позволяет, приходит пора уютизации, ведь уже больше времени хочется проводить дома, можно начать читать книги из списка, осваивать новые рецепты пирогов и мясных деликатесов, холодные вечера - это отличный повод смотреть фильмы, уже можно выбирать культурные мероприятия под крышей.
Осень у каждого своя, кто-то восхищается красками, кто-то готовится к спячке, кто-то проходит этап гнездования, когда хочется положить на каждое кресло по пледику и аромасвечку рядом. Хотя почему кто-то? Ведь это же всё Я!
Я недавно поняла, что меня можно назвать человеком, который любит марафоны. Но не бежать, а проходить онлайн- интенсивы. Я нахожу на короткое время интересное новое вызывающее для себя занятие, целую кучу единомышленников, волну вдохновения, небольшую гору комплиментов или лайков, обратную связь и приятное общение! Кстати легко могу спрыгнуть и не почувствовать никаких угрызений совести.
В этом календарном году я поучаствовала в Инстаграм в шмоточном марафоне на тему того, что бы я надела этой весной, если бы не самоизоляция, в творческом марафоне по рисованию цветными карандашами, в дизайнерско-шрифтовом, в нескольких детских, и в огромном длительном на все лето ЖЖ-шном, а на прошлой неделе опять в в дизайнерско-шрифтовом . А сейчас я собираюсь поучаствовать еще в одном осеннем писательском опять ЖЖ-шном марафоне #91деньосени , который устраивает paprika_andlife . В этот раз это будет облегченный режим с выбором темы и временем выполнения неделю. Кстати там приветствуются пополнения рядов участников и всегда рады в любое время, вот здесь анонс и правила участия.
Началась осень, как по расписанию стало холодно, зябко, дождливо. И вроде пальто рано надевать, но и босоножки на ноги уже не просятся.
Дети пошли в школу с радостью. Старший потому что соскучился по людям, младшая, потому что еще не поняла куда она ввязалась. Моя надежда на садик в первом классе разбилась вдребезги о факт нашей фамилии в списке. Линейка была только для первых классов, было мило и быстро)
Закончился мой марафон #92днялета , непривычно не видеть новой темы на завтра, зато был пост с победителями, они молодцы, действительно заслужили свои награды, правда именно получателя айфона я предполагала увидеть другого). Зато я это сделала для себя и горда, что я смогла написать полноценные соображения на конкретную тему каждый день, все лето.
А у меня вчера было тридцать лет со дня моего первого похода в школу
Как сейчас помню это палящее солнце и внутренняя радость, что я круто придумала слегка повернуть голову, чтобы не светило и не жмуриться. Как оказалось нормально я так повернула голову)
Ох, терпения нам на ближайлие 9 месяцев, а там, гладишь, и опять лето!
Сегодня последний день лета, и как оно бывает, вечер пятницы это уже выходные, 31 августа уже почти осень. Сегодня я собираю детей к завтрашней школе, погода дождь, ветер, холод, мы всей бандой простыли, грустно... А я пишу последние строки по заданию нашего марафона "Написать общее впечатление".
Сразу хочу сказать организаторам, команде ЖЖ, Наташе nely_snork огромное спасибо. Я приобрела очень много.
Сегодня нам предложили сделать задание, которое может не слишком удачно получилось. Я не хочу переписывать задания, тогдашняя Я так думала, и пусть оно и останется. Зато было одно задание на опрос в конце июня с моим списком планов на лето, лето прошло, я могу отметить, что же я выполнила, а что нет! Если хотите, то тоже можете поучаствовать и поставить себе галочки о выполненных пунктах
Для выполнения задания я выбрала тему, предложенную Наташей pamsik, которую можно назвать "Как я круто провела это лето". В школе мне всегда нравилось писать сочинение на эту тему, и пусть мы никуда с родителями не уезжали в путешествие, но воспоминания о лете, когда ты можешь балдеть днями напролет, по-любому грели.
Сегодня нам предложили придумать тему для марафона. Я за практичный подход и знания, которые можно применить в жизни. Впечатления и мысли мы все и так напишем, но воспользоваться этой информацией никак нельзя.
А я вот всегда мучаюсь что дарить на день рождения, женщинам попроще, мужчинам всегда тяжело, с удовольствием почитала бы списки желаний, которые можно реализовать, а не виллы на Мальдивах, особенно интересны варианты для мужчин.
Если из вариантов для себя, то сделать фотографию о том, что сегодня за окном, или прогулки, ведь это последняя неделя августа, хоть что-то должно запомниться и остаться для себя, а не по заданиям)
Если из жжизненного, то предложу написать человеку, с которым давно не общались и отчитаться о своих эмоциях, о том, какая была обратная связь, что мешало раньше связаться...