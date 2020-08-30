хорошо

Добро пожаловать!

Меня зовут Юлия, живу в Беларуси (Гродно). Я жена, мама, жизнерадостный творческий человек. Люблю фотографировать, болтать, готовить, быть туристом. Люблю смотреть фильмы и делиться впечатлениями о них. Все фотографии в дневнике мои и обычно я вставляю в них свой значок. Поиски этого значка одно из развлечений в длинных речах.
Мой дневник без тематики, просто житейские мысли, впечатления, картинки. Я обожаю придумывать слова, растягивать гласные, редко пишу о слишком личном, а, если и пишу, то под замок, не интересуюсь политикой, периодически дописываю факты обо мне и заветные мечты.
Вот так я выгляжу последние 20 лет, правда последние годы это стало тяжеловато, толстею!

Если я записала Вас в друзья, то ваш блог мне искренне интересен. Это же означает, что я не всегда отвечаю взаимной дружбой.

Если хотите рассказать о себе или просто так, то я буду рада увидеть это в комментариях. Комментарии скрыты, так что ни в чем себе не отказывайте!
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Про Гродно. Парк Жилибера
Недавно мы с малявками пошли в город, а именно в парк Жилибера, на последние желтые листочки полюбоваться. День был будний и холодный, поэтому прохожих в центре почти не было. Предлагаю прогуляться со мной. Раньше мы с вами гуляли в Новом парке, а сейчас пришло время для старого :))). Только мы…

Задание #3 Читаем, смотрим, ходим

Чем заняться осенью? Надо успеть нагуляться, пока погода позволяет,   приходит пора уютизации, ведь уже больше времени хочется проводить дома,  можно начать читать книги из списка, осваивать новые рецепты пирогов и  мясных деликатесов, холодные вечера - это отличный повод смотреть  фильмы, уже можно выбирать культурные мероприятия под крышей. 

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Задание #2 Про осень

Осень у каждого своя, кто-то восхищается красками, кто-то готовится к  спячке, кто-то проходит этап гнездования, когда хочется положить на  каждое кресло по пледику и аромасвечку рядом. Хотя почему кто-то? Ведь  это же всё Я! 

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Задание #1

Я недавно поняла, что меня можно назвать человеком, который любит марафоны. Но не бежать, а проходить онлайн- интенсивы. Я нахожу на короткое время интересное новое вызывающее для себя занятие, целую кучу единомышленников, волну вдохновения, небольшую гору комплиментов или лайков, обратную связь и приятное общение! Кстати легко могу спрыгнуть и не почувствовать никаких угрызений совести. 

В этом календарном году я поучаствовала в Инстаграм в шмоточном марафоне на тему того, что бы я надела этой весной, если бы не самоизоляция, в творческом марафоне по рисованию цветными карандашами, в дизайнерско-шрифтовом, в нескольких детских, и в огромном длительном на все лето ЖЖ-шном, а на прошлой неделе опять в в дизайнерско-шрифтовом . А сейчас я собираюсь поучаствовать еще в одном осеннем писательском опять ЖЖ-шном марафоне #91деньосени , который устраивает paprika_andlife . В этот раз это будет облегченный режим с выбором темы и временем выполнения неделю. Кстати там приветствуются пополнения рядов участников и всегда рады в любое время, вот здесь анонс и правила участия.

тепло

Про начало осени

Началась осень, как по расписанию стало холодно, зябко, дождливо. И вроде пальто рано надевать, но и босоножки на ноги уже не просятся.



Дети пошли в школу с радостью. Старший потому что соскучился по людям, младшая, потому что еще не поняла куда она ввязалась. Моя надежда на садик в первом классе разбилась вдребезги о факт нашей фамилии в списке. Линейка была только для первых классов, было мило и быстро)

Закончился мой марафон #92днялета , непривычно не видеть новой темы на завтра, зато был пост с победителями, они молодцы, действительно заслужили свои награды, правда именно получателя айфона я предполагала увидеть другого). Зато я это сделала для себя и горда, что я смогла написать полноценные соображения на конкретную тему каждый день, все лето. 



А у меня вчера было тридцать лет со дня моего первого похода в школу



Как сейчас помню это палящее солнце и внутренняя радость, что я круто придумала слегка повернуть голову, чтобы не светило и не жмуриться. Как оказалось нормально я так повернула голову)


Ох, терпения нам на ближайлие 9 месяцев, а там, гладишь, и опять лето!

тепло

Задание #92 — Финиш! Финиш?

Сегодня последний день лета, и как  оно бывает, вечер пятницы это уже выходные, 31 августа уже почти  осень. Сегодня я собираю детей к завтрашней школе, погода  дождь,  ветер,  холод, мы всей бандой простыли, грустно... А я пишу последние  строки по заданию нашего марафона "Написать общее впечатление".

Сразу хочу сказать организаторам, команде ЖЖ, Наташе nely_snork огромное спасибо. Я приобрела очень много. 

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тепло

Задание #90

Сегодня нам предложили сделать задание, которое может не слишком удачно получилось. Я не хочу переписывать задания, тогдашняя Я так думала, и пусть оно и останется. Зато было одно задание на опрос в конце июня с моим списком планов на лето, лето прошло, я могу отметить, что же я выполнила, а что нет! Если хотите, то тоже можете поучаствовать и поставить себе галочки о выполненных пунктах

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тепло

Задание #89 — Факты об этом лете

Сегодня по заданию 10 фактов о себе, два из них неправда. В прошлый раз мне так понравилось это задание, что я с удовольствием выполню его еще раз!

Итак, летние факты обо мне считать правдой, пока не угадано обратное!

1. Я обожаю длинные летние дни, но сплю всегда с плотно задернутыми шторами

2. За все лето я испекла свою фирменную шарлотку только однажды

3. За лето мне удалось искупаться  в открытой воде всего 4 раза

4. Мы ни разу никуда не ездили на шашлыки

5. Все лето мы сидели в самоизоляции, но однажды ночевали в отеле

6. Летом Илон Маск запустил в космос свой шаттл, но мы проворонили прямой эфир

7. Этим летом поучаствовала в нескольких марафонах

8. Лето послужило катализатором и я решила уволиться

9. Я обожаю улиточек, часто их фотографирую

10. Всю жизнь мечтала сплавиться на байдарке по нашему Августовскому каналу, но этим летом это тоже не получилось

Два факта я придумала, попробуйте угадать. 


Upd. У нас есть снайпер tom_bolton , который угадал два факта моего воображения. Мы всей семьей смотрели прямой эфир два раза, когда Илон запускал свой шаттл с первой и со второй попытки в конце весны, но поплавала я только в один теплый денек, зато в водах нарочанского заповедника!!
Спасибо всем, кто попытался угадать, kladovayasolnca , hanima , katya_kch96 , fotovivo , galina_rm , nika2201 , galina_kayumova , lacr1ma , luvida , youlia_ru , tanechka_s , nastyono4ka , glukovarenik , ttatka , likynia , kavery !!!

Комментарии я открыла, и вы можете посмотреть какие красивые улиточки мне попадаются!

тепло

Задание #88 — Делаем!

Для выполнения задания я выбрала  тему, предложенную Наташей pamsik, которую можно назвать "Как я круто провела это лето".  В школе мне всегда нравилось писать сочинение на эту тему, и пусть мы  никуда с родителями не уезжали в путешествие, но воспоминания о лете,  когда ты можешь балдеть днями напролет, по-любому грели. 

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тепло

Задание #87 — Задание

Сегодня нам предложили придумать тему для марафона. Я за практичный подход и знания, которые можно применить в жизни. Впечатления и мысли мы все и так напишем, но воспользоваться этой информацией никак нельзя. 


А я вот всегда мучаюсь что дарить на день рождения, женщинам попроще, мужчинам всегда тяжело, с удовольствием почитала бы списки желаний, которые можно реализовать, а не виллы на Мальдивах, особенно интересны варианты для мужчин.


Если из вариантов для себя, то сделать фотографию о том, что сегодня за окном, или прогулки, ведь это последняя неделя августа, хоть что-то должно запомниться и остаться для себя, а не по заданиям)


Если из жжизненного, то предложу написать человеку, с которым давно не общались и отчитаться о своих эмоциях, о том, какая была обратная связь, что мешало раньше связаться...