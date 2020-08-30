Началась осень, как по расписанию стало холодно, зябко, дождливо. И вроде пальто рано надевать, но и босоножки на ноги уже не просятся.

Дети пошли в школу с радостью. Старший потому что соскучился по людям, младшая, потому что еще не поняла куда она ввязалась. Моя надежда на садик в первом классе разбилась вдребезги о факт нашей фамилии в списке. Линейка была только для первых классов, было мило и быстро)



Закончился мой марафон #92днялета , непривычно не видеть новой темы на завтра, зато был пост с победителями, они молодцы, действительно заслужили свои награды, правда именно получателя айфона я предполагала увидеть другого). Зато я это сделала для себя и горда, что я смогла написать полноценные соображения на конкретную тему каждый день, все лето.

А у меня вчера было тридцать лет со дня моего первого похода в школу

Как сейчас помню это палящее солнце и внутренняя радость, что я круто придумала слегка повернуть голову, чтобы не светило и не жмуриться. Как оказалось нормально я так повернула голову)

Ох, терпения нам на ближайлие 9 месяцев, а там, гладишь, и опять лето!